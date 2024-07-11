Doç Dr. Doğan Kalafat kimdir? Doğan Kalafat neden öldü?
Deprem konusunda yaptığı araştırmalarla tanınan Doç. Dr. Doğan Kalafat, 65 yaşında yaşamını yitirdi. Kalafat'ın vefatını yıllarca görev yaptığı Boğaziçi Üniversitesi duyurdu. Peki, Doç Dr. Doğan Kalafat kimdir? Doğan Kalafat neden öldü?
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi eski müdürü Doç. Dr. Doğan Kalafat hayatını kaybetti. 65 yaşında yaşamını yitiren Kalafat'ın ölüm haberini Boğaziçi Üniversitesi ve AFAD duyurdu. Peki, Doç Dr. Doğan Kalafat kimdir? Doğan Kalafat neden öldü?
DOĞAN KALAFAT KİMDİR?
26 Mayıs 1959 tarihinde Van Erciş’te doğan Doğan Kalafat, 1977 yılında İstanbul Üniversite Yer Bilimleri Fakültesi’nde Jeoloji bölümünden mezun oldu. Kalafat, 1988-1990 yılları arasında İstanbul Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve İdaresi Enstitüsü Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Anabilim Dalında Yüksek Lisansı'nı tamamladı. Doğan Kalafat, doktorasını ise 1990-1995 yılları arasında İstanbul Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve İdaresi Enstitüsü, Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Anabilim Dalında yaptı.
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