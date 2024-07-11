Yayınlanma: 11.07.2024 - 10:28

Güncelleme: 11.07.2024 - 10:28

Copa Amerika yarı finalinde Uruguay ile Kolombiya karşı karşıya geldi. Bank of America Stadium’da oynanan karşılaşmayı 39’uncu dakikada Lerma’nın golüyle 1-0 kazanan Kolombiya finalde Arjantin’in rakibi oldu. Öte yandan karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Uruguay’ın 25 yaşındaki golcüsü Darwin Nunez, Kolombiya taraftarlarının olduğu tribüne çıkarak, taraftarlarla yumruk yumruğa kavga etti. Peki, Darwin Nunez kimdir, kaç yaşında? Darwin Nunez hangi takımda oynuyor?

DARWİN NUNEZ KİMDİR?

Darwin Gabriel Núñez Ribeiro, 24 Haziran 1999'da doğdu. 13 Haziran 2022'de 25 milyon Euro bonuslarla birlikte 100 milyon Euro karşılığında Premier League takımlarından Liverpool'a transfer oldu. Núñez'in transferi Liverpool tarihinin en pahalı transferi olarak tarihe geçti. Transferi ile 2017-18 sezonu devre arasında 85 milyon Euro'ya Liverpool'a transfer olan Virgil van Dijk'ın transfer rekorunu kırmış oldu.

Núñez Liverpool forması ile ilk resmi maçına King Power Stadyumu'nda oynanan 2022 FA Community Shield maçında Manchester City karşısında çıktı. Maçın 59. dakikasında Roberto Firmino'nun yerine oyuna giren Núñez, Liverpool forması ile ilk golünü maçın 90+4. dakikasında City ağlarına attı. Liverpool maçı 3-1 kazandı ve 2022 FA Community Shield kupasının sahibi oldu.

Núñez ilk Premier League maçına 6 Ağustos 2022 tarihinde 2022-23 sezonunun ilk haftasında Craven Cottage'da Fulham karşısında çıktı. Liverpool forması ile ilk Premier League golünü ise aynı maçın 64. dakikasında attı. 15 Ağustos 2022 tarihinde sezonunun ikinci haftasında oynanan Crystal Palace maçının 57. dakikasında rakip oyuncu Joachim Andersen'e kafa atması sonucunda Premier League kariyerindeki ilk kırmızı kartı görmüştür. Bu olay üzerine Núñez sosyal medya hesabı üzerinden özür mesajı yayınladı.