Yayınlanma: 06.06.2024 - 15:04

Güncelleme: 06.06.2024 - 15:04

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo TV Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yalçın Lüleci vefat etti. Peki, Doç. Dr. Yalçın Lüleci kimdir? Yalçın Lüleci neden öldü?

YALÇIN LÜLECİ KİMDİR?

Yalçın Lüleci, 1976 yılında Bayburt’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini bu şehirde tamamladı. 1998 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü’nden mezun oldu. Askerlik görevini, 2000-2001 yıllarında Bosna Hersek’in Zenica şehrinde konuşlu bulunan BH Türk Tabur Görev Kuvvet Komutanlığı’nda, yedek subay rütbesiyle yerine getirdi. Türkiye’ye döndükten sonra editörlük yaptı. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Din Psikolojisi Bilim Dalı’nda 2005 yılında başladığı yüksek lisans eğitimini, 2007 yılında tamamladı. Yalçın Lüleci aynı yıl İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Cumhuriyet Tarihi Bilim Dalı’nda başladığı doktora eğitimini ise 2013 yılında tamamladı. 2011 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Tv Sinema Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı.

YALÇIN LÜLECİ NEDEN ÖLDÜ?

Marmara Üniversitesinin acı günü. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo TV Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yalçın Lüleci vefat etti.

Marmara İletişim'in X hesabından yapılan paylaşımda, "Sevgili hocamıza Allah’tan rahmet, ailesine, öğrencilerine, dostlarına ve eğitim camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.

Yalçın Lüleci'nin yaklaşık iki yıldır kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.