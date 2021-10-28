Doçentlik belgesi sahte çıkmıştı: Zehra Zulal Atalay Laçin tutuklandı

28 Ekim 2021 Perşembe, 00:41

Aksaray Üniversitesinde (ASÜ), doçentlik belgesi sahte olduğu anlaşılan ve hukuki süreç başlatılan öğretim üyesi Zehra Zulal Atalay Laçin gözaltına alındı.

ASÜ Rektörlüğü, 22 Ekim'de İktisadi ve İdari Birimler Fakültesine ataması iptal edilen öğretim üyesi Laçin hakkında, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu. Şikayet üzerine polis merkezine ifadeye gelen Laçin, "dolandırıcılık" ve "evrakta sahtecilik" suçlarından gözaltına alındı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Aksaray Üniversitesi'nin doçentlik belgesinin sahte olduğu gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusunun ardından açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan öğretim üyesi Zehra Zulal Atalay Laçin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Laçin'in yapılan sorgulamasında suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Laçin, emniyetteki işlemlerinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi ve adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Laçin, tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Nevşin Mengü, Aksaray Üniversitesi'nde görevli Zulal Atalay isimli 'akademisyen'in doçentlik belgesinin sahte olduğunu iddia etmişti. Zehra Zulal Atalay Laçin, yaptığı açıklamayla medyada hakkında yer alan iddiaları yalanlamıştı.

Taşra Üniversitelerinde neler oluyor? Aksaray Üniversitesi'ne gelen yeni bir akademisyen diğer akademisyenlerin dikkatini çekti. Üniversite'de Ankara'dan "yukarından" bir tavsiyeyle atandığı söylenen Zehra Zulal Atalay Laçin... — nevsin mengu (@nevsinmengu) October 22, 2021

ASÜ Rektörlüğünden 22 Ekim'de yapılan açıklamada, 28 Eylül'de İktisadi ve İdari Birimler Fakültesine atanan ve sosyal medyada tartışma konusu olan bir öğretim üyesinin, üniversiteye sunduğu ve atanmasına temel teşkil eden doçentlik belgesiyle ilgili oluşan tereddütün ciddiyetle takip edildiği, ilgili kurumla yazışma yapıldığı, gelen belge üzerine bahse konu kişinin atanmasının iptal edildiği bildirilmişti.

Açıklamada, söz konusu kişi ile ilgili hukuki sürecin başlatıldığı belirtilmişti.