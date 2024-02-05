Doğa Koleji öğretmenlerinin mücadelesi sürüyor: Yatan maaş yine hüsran

Yayınlanma: 05.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 05.02.2024 - 03:00

Doğa Koleji’nde çalışan öğretmenler, bir süredir insanca yaşayabilecekleri, okul içindeki temel ihtiyaçlarının kurum tarafından karşılanması, ek ders ücretlerinin tam ve zamanında yatırılması gibi isteklerle mücadelelerini sürdürüyorlar. Asgari ücrete yapılan zammın ardından, özel sektör öğretmenlerinin zamlı maaşları ocak ayı sonunda hesaplarına yatırıldı. Kamuda görev alan öğretmenlerin maaşı ocak ayında 39-44 bin liraya ulaşırken, Doğa Koleji öğretmenlerinin maaşı 21-23 bin lira bandında kaldı. Maaşları yatırılan öğretmenler maaşlarında yeterince iyileştirme yapılmamasına tepki gösterdi.

Yedi yıldır Doğa Koleji’nde matematik öğretmenliği yapan Ahmet Aygün, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada maaşlara yapılan iyileştirmenin yeterli olmadığını belirtti. Aygün, “Ocak ayında maaşlarımız hesabımıza 21-23 bin bandında yatırıldı. Durumdan rahatsızlığını belli eden, ses çıkartan öğretmenlere daha az zam yapıldığını düşünüyoruz” dedi.

Özel sektör öğretmenleri, maaş zammı ve taban maaşlarının düzenlemesi talebi ile 29 Ocak’ta Ankara’da yürüyüş yaptılar. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, bugün saat 13.30’da Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile görüşecek. Görüşme öncesi Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Genel Sekreteri Hüseyin Aksoy, “Bu yapılacak görüşme artık öğretmenlerin muhatap alınmaya başlandığını gösteriyor. Binlerce öğretmen bir araya gelip hareket ederlerse kazanım elde edebileceklerini gördüler” dedi.