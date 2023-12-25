Doğa Koleji öğretmenleri Cumhuriyet'e konuştu: İnsan kimliğimiz için mücadele ediyoruz

Yayınlanma: 25.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 25.12.2023 - 03:00

Cumhuriyet, yaşanan sürece ilişkin öğretmenlerle konuştu. Yedi yıldır Doğa Koleji’nde matematik öğretmenliği yapan Ahmet Aygün, maaş zammı taleplerini yinelediklerini ve bunun yönetim tarafından karşılanmadığını dile getirerek, “Bizim 4 yıl önce mezun ettiğimiz öğrencimiz, üniversiteyi kazanmış iş hayatına geçince aldığı ilk maaş bizden fazla alıyor. Maaşta, taban sınırının olmasını ve hak ettiğimiz ücreti almak istiyoruz” dedi.

Okul tarafından öğrencilere verilen ek kitapları herhangi bir ücret almadan öğretmenlerin yazdıklarını dile getiren Aygün, “Öğrencilerimizden bizim bedavaya yazdığımız sorularla oluşturdukları kitaplar için 19 bin 200 lira kadar ücret alıyorlar. Bu ücret bizim aylığımızdan daha fazla. Öğretmenler için maaş hesaplaması yapılırken, kitap için aldıkları ücretten değil öğrencilerden aldıkları eğitim ücretleri baz alınarak maaşlarımızı hesaplamalarını istiyoruz” diye konuştu.

‘GENEL MERKEZ KAPI DUVAR’

İki yıldır Doğa Koleji’nde çalışan Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Yakup Çiftçi ise, yaşadıkları sorunları şu sözlerle anlattı: “Maaş iyileştirmesine ilişkin genel merkez kapı duvar. Yol ücreti de almadığımız için aldığımız paranın bir kısmı yola gidiyor. Sigorta sorunumuz da var. Gelmediğimiz günler maaşımızdan kesiliyor. Geçen senelerde su ihtiyacımız kurum tarafından karşılanıyordu artık onu da kestiler. Onun yerine su arıtma cihazları kondu onlar da salgın hastalıklara sebep oldu.”

Genel merkezle görüşme taleplerinin göz ardı edildiğini de belirten Çiftçi, “Bazı kurum müdürleri ‘Diplomanızı yakarım’, ‘Sizi rezil ederim’ diyerek öğretmenleri yıldırmaya çalışıyor. Öğretmen kimliğimizi de geçtik insan kimliğimiz için mücadele ediyoruz. Karşı tarafın bizi dikkate almaması, cevap vermemesi onur kırıcı bir davranış” ifadelerini kullandı.

Doğa Koleji bünyesinde görev yapan öğretmenler, 9 Aralık’ta Doğa Okulları Genel Merkezi önünde eylem yapmıştı.