Doğa yürüyüşünde taşocağı tepkisi

Yayınlanma: 17.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 17.09.2024 - 04:00

KAVSİYAD Başkanı Serdar Erişkin “Gezide bir baktık ki ağaçlar kesiliyor, iş makinaları çalışıyor. Biz doğayı gezerken, doğanın güzelliklerinden faydalanacağız. Çirkinliklerini de niye olmuş diye özeleştiriye tabi tutacağız. Güzellikleri yaşayıp da çirkinliklere duyarsız kalmanın bir manası yok. Samimiyetsizlik olur” dedi

‘DOĞA NİYE KATLEDİLİYOR’

Sözlerini sürdüren Erişkin: İnsan yaşamı için olmazsa olmaz su. Ama şu anda bu bölge halkının söylemiyle bu alanın altında su rezervlerinin olduğu söyleniyor. Üstteki maden üretirken, alttaki su kaynakları kaybolacak. Hayat susuz olmayacaksa, bu suyun üzerine bu çalışma niye yapılıyor? Bu doğa niye katlediliyor? Yetkilileri buradan su yataklarına sahip çıkmaya davet ediyoruz. Susuz hayat olmayacaksa su kaynaklarını muhafaza etmek yetkililerin asli görevidir” ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

