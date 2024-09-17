Doğa yürüyüşünde taşocağı tepkisi

Kavak Sanayici İş İnsanları, Yöneticileri ve Akademisyenleri Derneği (KAVSİYAD) tarafından Samsun’da bulunan Kavak ilçesinin kültürel ve doğal zenginliklerinin tanıtımı amacıyla üçüncüsü düzenlenen ‘Doğa Yürüyüşü’ne katılan yurttaşlar Köseli ve Karapınar köylerinde çimento fabrikası için kurulan taş ocaklarına tepki gösterdi.

Doğa yürüyüşünde taşocağı tepkisi
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Cemil Ciğerim
Yayınlanma: 17.09.2024 - 04:00

KAVSİYAD Başkanı Serdar Erişkin “Gezide bir baktık ki ağaçlar kesiliyor, iş makinaları çalışıyor. Biz doğayı gezerken, doğanın güzelliklerinden faydalanacağız. Çirkinliklerini de niye olmuş diye özeleştiriye tabi tutacağız. Güzellikleri yaşayıp da çirkinliklere duyarsız kalmanın bir manası yok. Samimiyetsizlik olur” dedi

‘DOĞA NİYE KATLEDİLİYOR’

Sözlerini sürdüren Erişkin: İnsan yaşamı için olmazsa olmaz su. Ama şu anda bu bölge halkının söylemiyle bu alanın altında su rezervlerinin olduğu söyleniyor. Üstteki maden üretirken, alttaki su kaynakları kaybolacak. Hayat susuz olmayacaksa, bu suyun üzerine bu çalışma niye yapılıyor? Bu doğa niye katlediliyor? Yetkilileri buradan su yataklarına sahip çıkmaya davet ediyoruz. Susuz hayat olmayacaksa su kaynaklarını muhafaza etmek yetkililerin asli görevidir” ifadeleriyle sözlerini noktaladı.


Etiketler: #ağaçlar #gezi #maden

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