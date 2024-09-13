Konyaaltı Falezleri'nin yeni statüsü: Nitelikli Doğal Koruma Alanı

Yayınlanma: 13.09.2024 - 18:10

Güncelleme: 13.09.2024 - 18:10

Buna göre Nitelikli Korunacak Hassas Alan statüsünde, Kesin Korunacak Hassas Alan statüsüne göre yapılabilecek faaliyet ve işlemler genişlemiş oluyor. Nitelikli Korunacak Hassas Alan statüsüne sahip yerlere otel benzeri herhangi bir kalıcılığa sahip yapılaşmaya izin verilmiyor.

Nitelikli Korunacak hassas alanda;

- Geleneksel yaşam biçiminin gerektirdiği nitelikte tarım ve hayvancılık amaçlı ahır, ağıl, samanlık , kümes, depo, kiler benzeri yapılara izin verilebilir.

- Çevreye ve ekolojik dengeye etkisine ilişkin ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerindeki sınırlamalar saklı kalmak kaydıyla doğal kaynak suyunun çıkarılmasına ve iletilmesine izin verilebilir.

- Yapılaşmaya gidilmeden avlak sahası ayrılabilir.

- Ulaşım hatları ve bunların zorunlu yapıları, elektrik iletim hattı, içme ve kullanma suyu hattı, atıksu hattı, trafo, haberleşme servisleri, açık otopark ile faaliyetlerin özelliği ve alanın coğrafi yapısı ve kamu yararı gereği başka güzergahtan geçirilmesi mümkün olmayan enerji iletim hatları yapılabilir.

- İmar ve kıyı mevzuatı çerçevesinde imar planı yapılmasına gerek duyulmayan denize girme, güneşlenme, amatör su sporları gibi faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla sabit olmayan duş, gölgelik, soyunma kabini, büfe, tuvalet, su sporları için kullanılan malzemelerin depolanabileceği sökülür takılır nitelikte yapılar ve rekreatif amaçlı iskele yapılabilir.

- Geleneksel balıkçılık faaliyetleri ve sulama amaçlı göletlerde olmak üzere, ÇED yönetmeliği ile belirlenen sınırlar aşılmadan kültür balıkçılığı yapılabilir.

- Şehitlik ve mezarlık alanları ile ilgili uygulamalar gerçekleştirilebilir.

- Tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği yapılabilir.

- İçme suyu amaçlı baraj ve göletlerle tarımsal sulama amaçlı göletler ve iletim hatları yapılabilir.

- Toplam yapılaşması kara alanının yüzde 2’sini geçmeyen Balıkçı barınağı yapılabilir.

- Yüzer sistem kullanılan iskele yapılabilir.

- Alanın korunmasına katkı sağlayacak arıtma tesisi yapılabilir.

- Günübirlik alanlar, konaklama içermeyen günübirlik kullanımlara yönelik orman parkları ve kıyı mevzuatına uygun park ve rekreatif alanlar ile alanın doğal yapısıyla uyumlu ve beton asfalt gibi malzemelerin kullanılmadığı açık spor alanları yapılabilir.

- Yönetmelik çerçevesinde, vaziyet planı doğrultusunda alanın doğal yapısıyla uyumlu, beton, asfalt gibi malzemelerin kullanılmadığı çadırlı kamp ve karavan alanları düzenlenebilir.

Cumhurbaşkanlığı kararı ile falezlerin bir bölümünün kesin koruma alanı statüsünün değiştirilmesine karara söz konusu alanın falez sırası bütünlüğünün bir parçası olması, kararla karasal ve denizsel biyolojik çeşitliliğin bozulma riskinin artması sonucunun ortaya çıkması gerekçesiyle sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, CHP Antalya milletvekilleri karşı çıkmış, karardan geri dönülmesi talep etmişlerdi.