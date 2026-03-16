Doğada nadir görülen vaşak ölü bulundu

Sarıoğlan ilçesine bağlı Kale Mahallesi’nde doğada nadir görülen ve gece avlanması sebebiyle "hayalet avcı" olarak adlandırılan vaşak ölü bulundu.

Ölü bulunan vaşağın görüntüleri cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Avlanması yasak olan ve ‘ormanın hayaleti’ olarak adlandırılan vaşak, üstün gizlenme yeteneği, sessiz adımları ve gece avcılığı özellikleri ile biliniyor.

Türkiye'de özellikle Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yüksek, ormanlık ve kayalık alanlarda yaşayan vaşaklar, nesli tehlike altında olan türler arasında bulunuyor.