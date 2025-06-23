Doğalgaz boru hattı delindi: İşçiler tahliye edildi!

Olay, 09.00 sıralarında Sepetlipınar Mahallesi Hayat Caddesi'ndeki bir kimya fabrikasında meydana geldi.

Fabrikanın bahçesindeki inşaat alanında kazı çalışması yapan iş makinesi, iddiaya göre fabrikanın bahçesinden geçen doğalgaz boru hattını deldi.

Gaz açığa çıkarken, işçiler fabrikadan tahliye edildi. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD, polis, doğalgaz dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi.

Ekipler, fabrikaya giden gaz akışını kesmesinin ardından hattı onarmak için çalışma başlattı. Bu sırada polis, fabrikanın çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Bölgede doğalgaz kesintisi olmadığı, sadece fabrikaya giden gaz akışının durdurulduğu öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.