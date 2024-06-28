Aydın'da bir kadın doğalgaz borusuna asılı halde bulundu
Aydın’ın Efeler ilçesinde bir kadın evinde doğalgaz borusuna asılı halde ölü olarak bulundu.
Aydın Efeler Güzelhisar Mahallesi 46 sokak üzerinde bulunan bir apartmanda bir ölüm olayı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rabia B. (26) isimli kadın yakınlarına hayatına son vereceği yönünde mesaj attı.
Kadına ulaşamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler kadını evin içerisindeki doğalgaz borusuna asılı halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde genç kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Acı haberi alan Rabia B.’nin yakınları gözyaşlarına boğuldu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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