Gaziantep'te tek katlı evde patlama: 2 yaralı
Gaziantep'te, tek katlı bir evde bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Evin bazı bölümlerinde çökmeye sebep olan patlamada 2 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Sakarya Mahallesinde tek katlı bir evde meydana geldi. İddiaya göre; Suriye uyruklu bir ailenin yaşadığı tek katlı evde bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.
Patlama sesini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı ile bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Patlamanın etkisiyle bazı bölümleri çökerek kullanılamaz hale gelen evde yaralanan Vahap Habedo ile Hamedin Hamedo, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri, patlamanın çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlattı.
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