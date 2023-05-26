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Doğalgaz hattı çalışmalarında ortaya çıktı: Koruma altına alındı

Bartın'ın Amasra ilçesindeki doğalgaz hattı çalışmaları sırasında Roma dönemine ait sütun parçaları bulundu.

DHA
Yayınlanma: 26.05.2023 - 10:11
Doğalgaz hattı çalışmalarında ortaya çıktı: Koruma altına alındı
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Kum ile Kaleşah mahalleleri arasındaki 3 kilometrelik kısımda, 4 gün önce doğalgaz hattı için çalışma başlatıldı.

Doğalgaz borusu yerleştiren ekipler, önceki gün kazı sırasında tarihi olduğu düşünülen bazı parçalar buldu. Çalışmalar durdurulurken, Amasra Müze Müdürlüğü'ne haber verildi.

HEPSİ ROMA DÖNEMİ'NE AİT

Gelen ekiplerin incelemesinde, parçaların Roma dönemine ait sütunlar olduğu belirlendi. Sütun parçaları, müze müdürlüğünde koruma altına alındı.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan da bölgeye gelip, yetkililerden bilgi aldı. 


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