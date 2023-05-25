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Resmi Gazete'de yayımlandı: 11 ilde elektrik ve doğalgaz fatura borçları silindi

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde, konutu veya işyeri ağır veya orta hasarlı hale gelen elektrik ve doğalgaz abonelerinin ödenmemiş tüketim bedelleri tahsil edilmeyecek.

Reuters
Yayınlanma: 25.05.2023 - 10:33
Resmi Gazete'de yayımlandı: 11 ilde elektrik ve doğalgaz fatura borçları silindi
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Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tebliğine göre, 6 Şubat öncesinde tahakkuk etmiş ancak tahsilatı gerçekleştirilmemiş son fatura ile varsa daha önceki dönemlere ilişkin ödenmemiş tüketim faturaları, bu tarih itibarıyla tahakkuka dönüşmemiş tüketimlere ilişkin faturalar ve ek tüketim faturaları terkin edilecek.

Bu kapsamda, görevli tedarik ve doğalgaz dağıtım şirketleri ile organize sanayi bölgeleri, konut veya işyerlerine ilişkin ilgili bakanlıkların birimlerinden edindikleri hasar durum bilgilerine göre tüketim giderleri terkin kapsamına alınacak tüketim yerlerini belirleyecek.

ABONELİK SÖZLEŞMELERİ İPTAL, GÜVENCE BEDELLERİ İADE EDİLECEK

Düzenlenmeye tabi tarifelerle görevli tedarik şirketinden elektrik, doğalgaz dağıtım şirketinden ise doğalgaz temin eden tebliğ kapsamındaki tüketicilerin abonelik sözleşmeleri mücbir sebep hali dolayısıyla 6 Şubat tarihi itibarıyla feshedilecek veya sonlandırılacak.

Şirketler, feshedilen veya sonlandırılan sözleşmeler uyarınca aldıkları güvence bedelleri için terkin başvurusunda bulunamayacak ve bu güvence bedellerini, mahsuplaşmaya konu etmeksizin, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tüketiciye veya varislerine iade edecek.

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, tedarik ve dağıtım şirketlerince Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’na (EPDK) sunulan belgelerin incelenmesi sonrası 3 iş günü içinde şirketlere terkine esas ödemeleri gerçekleştirecek.

Terkine esas borçların ödenmesine sonrası, şirketlerce 3 iş günü içinde ilgili tüketicilere veya varislerine, geçmiş dönemden kalan borçların bakanlık bütçesinden karşılanarak ödendiği hususunda bildirim yapılacak. 


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