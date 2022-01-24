Son dakika | Doğalgaz krizi patlak verdi, fabrikalarda üretim durdu

24 Ocak 2022 Pazartesi, 12:27

İran'ın soğuklar nedeniyle doğalgaz tüketiminin arttığı bir dönemde Türkiye'ye gaz sevkiyatını durdurmasının ardından gaz santrallerine akış perşembe günü azaltılmış; ayrıca büyük ölçekli sanayinin doğalgaz ve elektrik kullanımının da sınırlanacağı açıklanmıştı.

İmalat sanayindeki enerji sorunuyla birlikte 21 Ocak’tan itibaren fabrikaların kullandığı doğalgazda yüzde 40 oranında kısıtlamaya gidilmişken, 24 Ocak pazartesi gününden itibaren Türkiye’deki tüm Organize Sanayi Bölgeleri'nde (OSB) 3 ila 4 gün sürecek elektrik kısıntıları uygulanacağı açıklandı.

Doğalgaz kriziyle birlikte Kartonsan'dan KAP'a yapılan açıklamada, şirketin üretim faaliyetlerinde doğalgaz kullandığı belirtilerek şöyle denildi:

"Doğalgazın yurtdışından tedarikinde ulusal ölçekte tedarik sıkıntısı yaşanması sebebiyle, tedarikçi tarafından arz edilen dogalgaz miktarlarında kısıtlama uygulanmaya başlanmıştır. Bu kapsamda 1 Nolu Karton Üretim Hattımızda (KM1) dogalgaz tedarik kısıtlaması kaldırılıncaya kadar, 21 Ocak 2022 tarihinden itibaren üretime geçici olarak ara verilmiştir."

''ÜRETİM YAPILAMAYACAKTIR''

Ege Endüstri ise KAP'a yaptığı açıklamada, Ege Serbest Bölge'de 25-27 Ocak arasında 48 saat elektrik kesintisi yaşanacağını yönünde bildirim aldıklarını belirterek, "Yaşanacak elektrik kesintisi nedeniyle serbest bölge fabrikamızda üretim yapılamayacaktır" dedi.

TAM KAPANMA GÜNDEMDE

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise, sanayicilerin bu süreçte yarım kapasite çalışmak yerine birkaç gün tam kapanma ve sonrasında tam kapasite çalışma önerisinde bulunduğunu söyledi.

SANAYİCİLER İSYAN ETTİ

Konuya ilişkin konuşan Antalya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ali Bahar, ''Sözleşmeye ve akide bağlanmış birçok siparişimiz bulunmaktadır. Firmalarımız büyük kayıp ve zarara uğrayacaktır. Tarım, imalat ve lojistik sektörü günlük dönen, günlük ihtiyaçları olan hayati öneme sahip sektörlerdir. Bu sektörlerin sekteye uğraması, ülke çağında büyük bir tedarik sıkıntısını beraberinde getirebilir. Ayrıca ülkede üretimin durması toplumda infiale neden olmakla birlikte stokçuluğu da körükleyebilir. Unutulmamalıdır ki bu tip belirsizlikler enflasyonda telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilir'' dedi.

HİSSELER DÜŞTÜ

Kartonsan hisseleri yüzde 2.1 düşüşle 50.95 liradan, Ege Endüstri hisseleri yüzde 1.15 kayıpla 1705.5 liradan işlem görüyor. BIST-100 endeksi ise yüzde 0.5 ekside.