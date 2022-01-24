Son dakika | Doğalgaz krizi patlak verdi, fabrikalarda üretim durdu
Son dakika haberi | Kartonsan ve Ege Endüstri doğalgaz tedariğinde gidilen kısıtlama nedeniyle üretime geçici olarak ara verdiğini duyurdu.
İran'ın soğuklar nedeniyle doğalgaz tüketiminin arttığı bir dönemde Türkiye'ye gaz sevkiyatını durdurmasının ardından gaz santrallerine akış perşembe günü azaltılmış; ayrıca büyük ölçekli sanayinin doğalgaz ve elektrik kullanımının da sınırlanacağı açıklanmıştı.
İmalat sanayindeki enerji sorunuyla birlikte 21 Ocak’tan itibaren fabrikaların kullandığı doğalgazda yüzde 40 oranında kısıtlamaya gidilmişken, 24 Ocak pazartesi gününden itibaren Türkiye’deki tüm Organize Sanayi Bölgeleri'nde (OSB) 3 ila 4 gün sürecek elektrik kısıntıları uygulanacağı açıklandı.
Doğalgaz kriziyle birlikte Kartonsan'dan KAP'a yapılan açıklamada, şirketin üretim faaliyetlerinde doğalgaz kullandığı belirtilerek şöyle denildi:
"Doğalgazın yurtdışından tedarikinde ulusal ölçekte tedarik sıkıntısı yaşanması sebebiyle, tedarikçi tarafından arz edilen dogalgaz miktarlarında kısıtlama uygulanmaya başlanmıştır. Bu kapsamda 1 Nolu Karton Üretim Hattımızda (KM1) dogalgaz tedarik kısıtlaması kaldırılıncaya kadar, 21 Ocak 2022 tarihinden itibaren üretime geçici olarak ara verilmiştir."
''ÜRETİM YAPILAMAYACAKTIR''
Ege Endüstri ise KAP'a yaptığı açıklamada, Ege Serbest Bölge'de 25-27 Ocak arasında 48 saat elektrik kesintisi yaşanacağını yönünde bildirim aldıklarını belirterek, "Yaşanacak elektrik kesintisi nedeniyle serbest bölge fabrikamızda üretim yapılamayacaktır" dedi.
TAM KAPANMA GÜNDEMDE
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise, sanayicilerin bu süreçte yarım kapasite çalışmak yerine birkaç gün tam kapanma ve sonrasında tam kapasite çalışma önerisinde bulunduğunu söyledi.
SANAYİCİLER İSYAN ETTİ
Konuya ilişkin konuşan Antalya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ali Bahar, ''Sözleşmeye ve akide bağlanmış birçok siparişimiz bulunmaktadır. Firmalarımız büyük kayıp ve zarara uğrayacaktır. Tarım, imalat ve lojistik sektörü günlük dönen, günlük ihtiyaçları olan hayati öneme sahip sektörlerdir. Bu sektörlerin sekteye uğraması, ülke çağında büyük bir tedarik sıkıntısını beraberinde getirebilir. Ayrıca ülkede üretimin durması toplumda infiale neden olmakla birlikte stokçuluğu da körükleyebilir. Unutulmamalıdır ki bu tip belirsizlikler enflasyonda telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilir'' dedi.
HİSSELER DÜŞTÜ
Kartonsan hisseleri yüzde 2.1 düşüşle 50.95 liradan, Ege Endüstri hisseleri yüzde 1.15 kayıpla 1705.5 liradan işlem görüyor. BIST-100 endeksi ise yüzde 0.5 ekside.
Video Haberler
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
- Polis esnafı tekme tokat dövdü!
- Kaldırımda yürürken üzerine kar kütlesi düştü
- A101 işçisi anlattı: 'Tasarruf' deyip, böyle zulmettiler
- Taksici turiste yaşattığı dehşeti böyle savundu!
- Emin Çapa canlı yayında isyan etti
- O sözlerden sonra gelen telefonu açıkladı
- Arnavutluk Başbakanı bozuldu
- 15 saattir aç susuz bekliyorlar
En Çok Okunan Haberler
- Fatma Girik’in kardeşinden açıklama
- Meteoroloji'den art arda uyarı: Bu saatlere dikkat!
- Aydın'ın Kuşadası ilçesinde deprem
- Halil Ergün'den 'yetmez ama evet' açıklaması
- Galatasaray kötü gidişatı engelleyemiyor
- Semra Güzel fezlekesi Meclis'te
- Bir suç duyurusu da CHP'li vekillere
- Kader Buse'den 3 yıldır tek bir haber yok
- İşine son verilen akademisyen hakkında karar
- Erdoğan'a hakarette 20 bin mahkumiyet