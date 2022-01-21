Doğalgaz ve elektrikte yılın ilk faturaları ücretliyi şaşkına çevirdi

21 Ocak 2022 Cuma, 04:00

Yeni yılda üst üste gelen zamların ardından ilk faturalar gelmeye başladı. Aldıkları maaşın kiraya ve faturalara gittiğini, temel ihtiyaçları bile almakta zorluk çektiklerini belirten yurttaşlar nasıl geçineceklerini düşünüyor.

Pendik’te oturan bir çocuk annesi Ayşe D., en yüksek 250 lira gelen doğalgaz faturasının bu yıl 1000 lira geldiğini söylüyor. Fahiş artış için yorumu “Bir bebeğimiz dünyaya geldi ve doğal olarak doğalgazı biraz açmak zorunda kaldık. Ama kalın giyinmeden durulacak bir sıcaklığa çıkmadı tabii ki. Gerçek anlamda ısınsak ne olacaktı düşünemiyoruz” diyor.

Gaz faturasını gösteren Ayşe D. “Bakalım elektrik faturası ne sürpriz yapacak” dedi.

MAAŞ ZAMMI UÇTU

Antalya Kepez’de oturan bir çocuk annesi Gamze Y ise bölgede ağırlıklı olarak klima kullanıldığını anlatıyor. “Klimayı tam çalıştırıyoruz. Maksimum 350 TL elektrik faturası ödüyorduk. Bu yıl iki hafta evde olmadığım halde 588 TL geldi. 4 bin TL maaş alıp 1000 TL elektriğe vereceksek ne anlamı kaldı ki maaş zammının.

Çekmeköy’de oturan bir çocuk babası Ömer E., bir özel okulda öğretmen. Eşi ev hanımı ve bir çocuğu var. Bakıcı ücretleri yükselince eşi çalışmayı bırakmış. Asgari ücret zamları açıklanmadan önce başka bir okula geçince maaş zammı da alamamış. Geçen yıla göre faturalarının ikiye katlandığını belirten Ömer E., şunları söylüyor:

“Kaşıkla verip kepçeyle alıyorlar. Biz hiçbir zaman sıcacık evlerde oturamıyoruz. Fatura az gelsin diye kısık kullanıyoruz. Saraylarda yaşayanlar da rahat uyumaz inşallah. Güzelim ülkemizi ne hale getirdiler. İnsanlar artık kaçıyor bu ülkeden. Doğalgaz faturamız normalde bu ayda geçen yıl 400 TL’nin üzerinde gelmiş. Bu ay 525 TL geldi. Bizim elektrik normalde 120 lira civarını geçmezdi. Bu yıl ilk defa 167 lira oldu.”