Doğalgaz verilmeyen mahalle halkı sokağa döküldü

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 12:49

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde doğalgaz firması tarafından bir mahalleye doğalgaz hattı döşendi.

Karşıda bulunan Kale Mahallesi halkıda kendilerine doğalgaz gelecek ümidiyle beklerken bir türlü mahalleye hat döşenmedi. Mahallelide son çare olarak sokağa dökülerek kendilerine doğalgaz gelmesini istediklerini belirterek açıklamalarda bulundular. Kapılarının önünden geçen doğalgazın kendilerine verilmediğini belirten mahalle halkı, şimdi yetkililerden bir çözüm bekliyor.

Mahalle sakinlerinden Kamil Kapu isimli yurttaş, “Kale Mahallesi sakinleri olarak karşı mahalleye doğalgaz geldi karşısındaki mahalleye, kale mahallesine girmiyor. Bu neden kaynaklanıyor acaba? Bir sebep olmalı biz mahalle sakinleri olarak toplandık yetkililerden yardım istiyoruz” diye konuştu.