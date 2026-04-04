EPDK, üretim ve dağıtım maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle elektrik ve doğalgaza artış yapıldığını açıkladı. Peki, Doğalgaza zam mı geldi? Doğalgaza yüzde kaç zam geldi?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan açıklama, milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor. Açıklamaya göre, elektrik ve doğal gaz tarifelerine yaklaşık yüzde 25 oranında zam yapıldı. Yeni fiyatlar yarından itibaren yürürlüğe girecek.

YENİ TARİFELER NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

Yeni elektrik ve doğal gaz tarifeleri, 4 Nisan 2026 tarihi itibariyle tüm aboneler için geçerli olacak. Abonelerin faturalarında bu değişiklikler doğrudan hissedilecek.