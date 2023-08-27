Doğan Holding'den Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumuna ilişkin son açıklama
Deniz kazası geçiren iş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın İstanbul'daki tedavisi sürüyor. Sabancı çiftinin sağlık durumlarıyla ilgili Doğan Holding tarafından yapılan son açıklamada, “Geçirmiş oldukları operasyonlar başarıyla sonuçlanmıştır. Tedavileri titizlikle devam etmektedir” denildi.
Doğan Holding, Yunanistan’da deniz kazası geçiren Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı ve eşi Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı’nın sağlık durumlarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
Holding tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:
“Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı ve eşi Ali Sabancı’nın 24 Ağustos 2023 tarihinde yaşadıkları deniz kazasının ardından cuma günü geçirmiş oldukları operasyonlar başarıyla sonuçlanmıştır. Tedavileri titizlikle devam etmektedir. Sağlık durumlarıyla ilgili güncel bilgilendirme Doğan Holding ve Esas Holding tarafından paylaşılmaya devam edilecektir.”
NE OLMUŞTU?
Evlilik yıldönümlerini kutlayan çift Muğla Bodrum’a 22 mil uzaklıktaki Leros Adası açıklarında demirli teknelerinden zodyak botla kıyıdaki restorana giderken kayalıklara çarptı.
Yaralanan çift ilk önce, Leros Hastanesi’ne kaldırıldı. Pegasus Havayolları'nın da bağlı olduğu Esas Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olan 54 yaşındaki Ali Sabancı, İstanbul'da bir özel hastaneye kaldırıldı. 52 yaşındaki Vuslat Doğan Sabancı da gün ortasında eşinin tedavi gördüğü hastaneye nakledildi.
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