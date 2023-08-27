Tedavileri sürüyor: Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı çiftini yakınları hastanede ziyaret etti

Yunanistan'ın Leros adasında denizde kaza geçiren Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı çiftinin tedavileri İstanbul'da özel bir hastanede devam ediyor. Sabancı çiftinin sağlık durumuyla ilgili bilgi almak isteyen yakınları, dostları ve iş dünyasından isimler hastaneye ziyarete geldi.

DHA
Yayınlanma: 27.08.2023 - 15:03
Tedavileri sürüyor: Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı çiftini yakınları hastanede ziyaret etti
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Yunanistan'ın Leros Adasında denizde kaza yapan Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı'nın İstanbul'daki özel bir hastanede tedavileri sürüyor.

Çifti, Ömer Sabancı ile Arzu Sabancı çifti ile oğulları Hacı Sabancı ve Kerim Sabancı ziyaret etti.

Ziyarete gelenler arasında eski Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan’ın eşi Zeynep Çiğdem Özkan ve kızı Didem Özkan Ciner de vardı.

İş insanı Kerem Kamışlı da Sabancı çiftini ziyarete geldi.

Avukat Rezan Epözdemir ile iş insanı Mehmet Ali Yalçındağ, babası Metin Yalçındağ ile annesi Süheyla Yalçındağ ve Mehmet Ali Yalçındağ'ın oğlu Aydın Doğan Yalçındağ da ziyarete gelenler arasındaydı.


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