Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı çiftinin sağlık durumlarına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı

Yunan adaları turu sırasında tekne kazası geçiren Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın tedavileri devam ediyor. Son olarak; Sabancı çiftinin sağlık durumu hakkındaki yeni gelişmeler ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.08.2023 - 08:15
Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı çiftinin sağlık durumlarına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı
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Leros’ta geçirdikleri deniz kazasının ardından önce Bodrum’a, oradan da Nişantaşı’ndaki özel hastaneye getirilen Vuslat Doğan Sabancı ve Ali Sabancı’nın tedavileri yoğun bakımda devam ediyor.

Leros’ta altı saat süren operasyonda dalağı alınan ve aort yırtılması şüphesiyle önlem amaçlı müdahale edilen Ali Sabancı, hastaneye gelir gelmez kalp damar cerrahları tarafından tekrar ameliyata alınmıştı.

YENİDEN AMELİYAT

Gazete Oksijen'in haberine göre, aort damarına stent takılan Ali Sabancı akşam saatlerinde batındaki travmaya bağlı kanama nedeniyle yeniden ameliyata alındı.

48 SAAT UYUTULMASINA KARAR VERİLDİ

Gece 01.00 sıralarında tamamlanan operasyonu Genel Cerrah Prof. Tunç Yaltı ve Damar Cerrahı Haldun Karagöz’ün de bulunduğu bir ekip gerçekleştirdi.

Sabancı’ya beyin kanaması şüphesiyle embolizasyon yapıldığı da belirtiliyor. Yoğun bakıma alınan Ali Sabancı’nın 48 saat kadar uyutularak izlenmesi kararlaştırıldı.

5.5 SAATLİK OPERASYON

Vuslat Doğan Sabancı da, travmatoloji ve plastik cerrahların katıldığı 5.5 saatlik operasyonun ardından yoğun bakıma alındı.

ESAS HOLDİNG, SON DURUMU AÇIKLADI

Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumlarının iyiye gittiği bildirildi.

Esas Holding'den yapılan açıklamada, "Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın tüm operasyonları başarıyla sonuçlanmış olup sağlık durumları daha da iyiye gitmektedir ve titizlikle takip edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunar, geçmiş olsun dilekleri için teşekkürlerimizi iletiriz" ifadelerine yer verildi.


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