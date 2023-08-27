Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı çiftinin sağlık durumlarına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı
Yunan adaları turu sırasında tekne kazası geçiren Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın tedavileri devam ediyor. Son olarak; Sabancı çiftinin sağlık durumu hakkındaki yeni gelişmeler ortaya çıktı.
Leros’ta geçirdikleri deniz kazasının ardından önce
Bodrum’a, oradan da Nişantaşı’ndaki özel hastaneye getirilen Vuslat Doğan
Sabancı ve Ali Sabancı’nın tedavileri yoğun bakımda devam ediyor.
Leros’ta altı saat süren operasyonda dalağı alınan ve aort
yırtılması şüphesiyle önlem amaçlı müdahale edilen Ali Sabancı, hastaneye gelir
gelmez kalp damar cerrahları tarafından tekrar ameliyata alınmıştı.
YENİDEN AMELİYAT
Gazete Oksijen'in haberine göre, aort damarına stent takılan
Ali Sabancı akşam saatlerinde batındaki travmaya bağlı kanama nedeniyle yeniden
ameliyata alındı.
48 SAAT UYUTULMASINA KARAR VERİLDİ
Gece 01.00 sıralarında tamamlanan operasyonu Genel Cerrah
Prof. Tunç Yaltı ve Damar Cerrahı Haldun Karagöz’ün de bulunduğu bir ekip
gerçekleştirdi.
Sabancı’ya beyin kanaması şüphesiyle embolizasyon yapıldığı
da belirtiliyor. Yoğun bakıma alınan Ali Sabancı’nın 48 saat kadar uyutularak
izlenmesi kararlaştırıldı.
5.5 SAATLİK OPERASYON
Vuslat Doğan Sabancı da, travmatoloji ve plastik cerrahların
katıldığı 5.5 saatlik operasyonun ardından yoğun bakıma alındı.
ESAS HOLDİNG, SON DURUMU AÇIKLADI
Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık
durumlarının iyiye gittiği bildirildi.
Esas Holding'den yapılan açıklamada, "Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın tüm operasyonları başarıyla sonuçlanmış olup sağlık durumları daha da iyiye gitmektedir ve titizlikle takip edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunar, geçmiş olsun dilekleri için teşekkürlerimizi iletiriz" ifadelerine yer verildi.
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