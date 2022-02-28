Doğu Akdeniz'de şiddetli yağışlara dikkat

28 Şubat 2022 Pazartesi, 17:25

Doğu Akdeniz'de beklenen yağışların, 1 Mart Salı gününden itibaren bölge genelinde 3 gün boyunca aralıklarla kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Genellikle sağanak ve zaman zaman gök gürültülü sağanak, rakımı 900-1100 metre üzerinde olan yerlerde ise kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor

Yağışlar, Osmaniye il genelinde, Adana'nın kuzey ilçeleri Tufanbeyli, Saimbeyli, Feke ve Kozan'da, Hatay'ın kıyı kesimi ile kuzey ilçeleri Erzin, Dörtyol, Payas, İskenderun, Arsuz, Samandağ ve Yayladağı ilçelerinde ve Kahramanmaraş'ın batısında ve güneyinde Göksun, merkez Onikişubat ile Andırın ilçesinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

12 saatte metrekareye 51-75 kg, 3 günde toplam 100 kg ve üzeri yağış düşeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli ve şiddetli yağışların 3 Mart Perşembe akşam ve gece saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

TEDBİRLİ OLUNMASI GEREKİYOR

Ani sel, su baskını, kıyı kesimlerde yıldırım, yüksek kesimlerde kuvvetli rüzgarla birlikte tipi ile buzlanma, ulaşımda aksamalar, yağış anında görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.