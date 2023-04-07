Doğu Anadolu'nun güneydoğusu için 'kuvvetli rüzgar ve fırtına' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

AA
Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 13:50
Doğu Anadolu'nun güneydoğusu için 'kuvvetli rüzgar ve fırtına' uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda beklenen rüzgarın, bu gece ile yarın akşam saatleri arasında Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Van'ın güney ve doğu, Siirt ve Şırnak'ın doğu ilçelerinde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli ve fırtına, yüksek kesimlerde kuvvetli fırtına şeklinde etkisini göstereceği belirtildi.

Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


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