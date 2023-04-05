Meteoroloji'den Antalya için 'kuvvetli yağış' uyarısı

Antalya'da yarın akşam saatlerinden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor.

AA
Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 12:40
Meteoroloji'den Antalya için 'kuvvetli yağış' uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın akşam saatlerinden itibaren Antalya'nın doğusunda kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) sağanak ve gök gürültülü sağanak, 1400 metre üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli kar yağışı tahmin ediliyor.

Yağışlar nedeniyle başta Antalya-Konya yolunun yüksekleri olmak üzere, ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

 


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