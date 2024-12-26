Doğu Anadolu'nun güneydoğusu için yoğun kar yağışı uyarısı
Doğu Anadolu'nun güneydoğusu için yoğun kar yağışı uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hakkari çevreleriyle Van'ın güneyi, Şırnak'ın doğusu ve Bitlis'in Hizan ilçesinde yarın öğle saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı bekleniyor.
Kar yağışının cumartesi öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi, görüş mesafesinde azalma, tipi şeklinde kar yağışıyla buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
Etiketler: #Kar #kar yağışı
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