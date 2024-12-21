Meteoroloji uyarıda bulunmuştu... Kar yağışı Hakkari'yi esir aldı!

Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde etkisini gösteren kar nedeniyle birçok araç yoldan çıkarken, belediye ekipleri tuzlama çalışması yaptı.

Meteoroloji uyarıda bulunmuştu... Kar yağışı Hakkari'yi esir aldı!
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DHA
Yayınlanma: 21.12.2024 - 09:38

Meteoroloji'nin uyarısı sonrası Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar etkili oldu. Günlerdir güneşli havanın hakim olduğu ilçe merkezi akşam saatlerinde kar yağışı ile birlikte beyaza bürünürken, yurttaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Kar kalınlığı ilçe merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 15 santimetreye kadar ulaştı. Yetkililer tarafından kar yağışı sırasında yüksek kesimlerde tipinin de etkili olacağı belirtilerek, özellikle sürücüler buzlanma ve don olaylarına karşı uyarıldı.

Kar ile birlikte yollar buz pistine dönerken, birçok araç kayarak yoldan çıktı. Bölgeye sevk edilen belediye ekipleri, yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.


Etiketler: #hakkari #kar yağışı #meteoroloji #Yüksekova

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