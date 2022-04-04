Doğu Karadeniz ve güneybatı kesimleri için fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'de kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini açıkladı.
Doğu Karadeniz kıyılarında fırtına, güneybatı kesimleri ile Konya, Karaman ve Aksaray'da kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmeye göre, Doğu Karadeniz, Trabzon, Rize, Artvin kıyılarında rüzgarın yarın sabah ve öğle saatlerinde, batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Muğla, Denizli, Isparta, Burdur, Antalya'nın yüksek kesimleri ile Konya, Karaman ve Aksaray'da da yarın güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer kısa süreli fırtına bekleniyor.
ÇATI UÇMALARINA DİKKAT!
Ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması, iç kesimlerde yer yer toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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