Doğu'nun Çukurova'sı Iğdır'da mayıs ayında karla mücadele

Son yılların yoğun kar yağışının yaşandığı Iğdır'da mayıs ayında karla mücadele çalışmaları devam ediyor. İl Özel İdaresi ekipleri, özellikle bahar aylarında hayvancılığın yoğunlaştığı Sinek Yaylası'na ulaşımın sağlanması için 1 metreye ulaşan kar kütlelerini temizliyor. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, Tuzluca ilçesinin yüksek rakımdaki köylerinde de kar temizliği yapıyor.

Ekipler, kalın kar örtüsünü temizleyip, kapalı yolları tek tek ulaşıma açıyor. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ferhat Akkuş, halkın ulaşım konusunda mağduriyet yaşamaması için çalışmaların kesintisiz sürdüğünü belirtti. Akkuş, özellikle hayvancılık faaliyetlerinin devam ettiği yayla yollarında ulaşımın sağlanmasının öncelikleri olduğunu söyledi.