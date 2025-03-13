Doğum bakım yeri bulunamadı: Üç günde 70 hastane aranmış
TBMM’de Bebek Ölümleri ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu, AKP Adıyaman milletvekili İshak Şan başkanlığında dün toplandı.
DEM Partili Ömer Gergerlioğlu, 112 Acil Servisi’nin çalışmalarına ilişkin bazı yeni belgelerin ortaya çıktığına dikkat çekti.
Gergerlioğlu, “Opara bebek için 112, üç gün boyunca 70 hastaneyi aramış ve doğum bakım yeri bulunamamış” dedi.
Yaşlılarla ilgili bir yasa teklifi verdiğini anımsatan CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman da “Aile Bakanlığı tarafından denetimlerinin yapılması, takiplerinin yapılması bazı sıkıntılara neden oluyor. Şu anda zaten yaşlı bakım merkezleri tamamen özelin elinde gidiyor. Nasıl yenidoğan bebekler için konuştuğumuz özele yönelim varsa yaşlılarımız için de şu anda özele yönelim var” ifadelerini kullandı.
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