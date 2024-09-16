Doğum günü pastası 15 öğrenciyi hastanelik etti

Şanlıurfa’da bir öğrencinin doğum günü için okula götürdüğü pastadan yiyen 15 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Doğum günü pastası 15 öğrenciyi hastanelik etti
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İHA
Yayınlanma: 16.09.2024 - 12:57

Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesindeki İbni Sina İlkokulunda yaşandı.

İddiaya göre, doğum gününü sınıf arkadaşlarıyla birlikte kutlamak isteyen bir öğrenci, dışardan aldığı pastayı okula getirdi. Ders arasında doğum günü kutlandıktan sonra pasta öğrencilere ikram edildi.

Pastayı yiyen 15 öğrencide, kısa süre sonra mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri başladı. Zehirlendikleri anlaşılan öğrenciler, çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Ambulans #Şanlıurfa

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