Şanlıurfa'da 'maganda' kurşunuyla 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, düğün sırasında gelin almaya giden damadın yakınlarının havaya rastgele ateş açması sonucu Mustafa (32) ve Ömer Kılıç yaralandı. Polis olayla ilgili magandaları yakalamak için çalışma başlatırken, düğün sona erdirildi.

Şanlıurfa'da 'maganda' kurşunuyla 2 kişi yaralandı
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DHA
Yayınlanma: 08.09.2024 - 07:30

Birecik’in Kurtuluş Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde iddiaya göre, gelin alma merasimine giden damadın yakınları, düğün sırasında havaya rastgele ateş açtı.

Düğünde korku ve paniğe yol açan maganda kurşunları, davetlilerden Mustafa ve Ömer Kılıç’a isabet etti. Yaralılar, düğün sahipleri tarafından özel bir araçla Birecik Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Durumu ağır olan Mustafa Kılıç, ilk tedavisinin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Yaşanan olay üzerine düğün sona ererken, polis ekipleri, magandaları yakalamak için çalışma başlattı. 

 


Etiketler: #düğün

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