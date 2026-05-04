Kabine Toplantısı tarihi merak ediliyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında iki haftada bir toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi son olarak 20 Nisan 2026 tarihinde bir araya gelmişti. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı saat kaçta? Kabine Toplantısı konu başlıkları neler?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 4 Mayıs Pazartesi günü AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de bir araya gelecek. Resmi program takvimine göre toplantının saat 15.30’da başlaması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI KONU BAŞLIKLARI NELER?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de yapılacak Kabine toplantısında, Türkiye’nin ABD-İran arasındaki ateşkes sürecine yönelik diplomatik temasları, savaşın ekonomiye etkileri, Gazze’deki insani durum ve Rusya-Ukrayna savaşı ele alınacak. Ayrıca okul güvenliği ve faili meçhul dosyalara ilişkin çalışmalar da gündemde yer alacak. Toplantıda, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olup olmayacağı konusu da değerlendirilerek netlik kazanacak.