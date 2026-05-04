Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı saat kaçta? Kabine Toplantısı konu başlıkları neler?

Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı saat kaçta? Kabine Toplantısı konu başlıkları neler?

4.05.2026 10:43:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı saat kaçta? Kabine Toplantısı konu başlıkları neler?

Kabine Toplantısı kararları ve konuları 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü gündeme geldi. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı saat kaçta? Kabine Toplantısı konu başlıkları neler?

Kabine Toplantısı tarihi merak ediliyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında iki haftada bir toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi son olarak 20 Nisan 2026 tarihinde bir araya gelmişti. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı saat kaçta? Kabine Toplantısı konu başlıkları neler?

Image

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 4 Mayıs Pazartesi günü AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de bir araya gelecek. Resmi program takvimine göre toplantının saat 15.30’da başlaması bekleniyor. 

KABİNE TOPLANTISI KONU BAŞLIKLARI NELER?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de yapılacak Kabine toplantısında, Türkiye’nin ABD-İran arasındaki ateşkes sürecine yönelik diplomatik temasları, savaşın ekonomiye etkileri, Gazze’deki insani durum ve Rusya-Ukrayna savaşı ele alınacak. Ayrıca okul güvenliği ve faili meçhul dosyalara ilişkin çalışmalar da gündemde yer alacak. Toplantıda, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olup olmayacağı konusu da değerlendirilerek netlik kazanacak.

 

İlgili Konular: #Kabine Toplantısı #Kurban Bayramı #gündem

İlgili Haberler

Enflasyon verileri açıklandı: Memur ve emekliye yapılacak 'garanti' zam belli oldu
Enflasyon verileri açıklandı: Memur ve emekliye yapılacak 'garanti' zam belli oldu TÜİK'in nisan ayı verilerini duyurmasıyla birlikte, memur ve emekli maaşlarına yapılacak temmuz zammı için dört aylık enflasyon farkı kesinleşti. Yılın ilk dört ayında kümülatif enflasyonun yüzde 14,64'e ulaştığı bu tabloda, yeni maaşların belirlenmesi için yalnızca mayıs ve haziran ayı verileri kaldı.
Sağlık Bakanlığı'ndan ilk sinyal geldi: Sigara kimlikle mi satılacak?
Sağlık Bakanlığı'ndan ilk sinyal geldi: Sigara kimlikle mi satılacak? Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Şuayip Birinci, Türkiye’nin Endonezya’dan sonra dünyanın en çok sigara içilen ülkesi olduğunu söyledi. Alarm seviyesinde bir tabloyla yüz yüze olduklarını belirten Birinci, sigaranın kimlikle satılacağını söyledi.
Süre 24 haftaya yükseltilmişti: Ek doğum izni için başvurular başladı
Süre 24 haftaya yükseltilmişti: Ek doğum izni için başvurular başladı Kamuda ve özel sektörde çalışan annelerin doğum izni süresi 24 haftaya yükseltildi. Ek izinler için başvurular bugün başladı. İşte ayrıntılar...