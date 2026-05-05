Doğum izni Resmi Gazete’de yayımlansa da kurumlara başvuran yurttaşlar sorun yaşadı: Doğum izninde ilk gün kaosu

Doğum iznini 24 haftaya çıkartan uygulama 1 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayımlandı. Aile Bakanlığı, dün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda izinden faydalanmak isteyen yurttaşlar için başvuruların başladığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında “Doğum iznini tamamlamış ancak 24 haftalık süreyi doldurmamış anneler 8 haftalık ilave izinden yararlanabiliyor. Düzenleme, 16 Ekim 2025 ve sonrasında doğum yapan tüm anneleri kapsıyor. Anneler, ilave izin kullanmak istediklerine ilişkin bir dilekçeyle çalıştıkları kuruma başvuruda bulunabiliyor” bilgisini paylaştı. Başvuruların 15 Mayıs Cuma günü mesai bitimine kadar süreceği belirtildi.

‘DİLEKÇE YETERLİ OLMALI’

Bakanlığın açıklamasında yurttaşların dilekçeyle kurumlara başvurmasının yeterli olacağının belirtilmesine karşın, söz konusu izin için çalıştıkları kurumlara başvuran yurttaşlardan bazıları “Genelge çıkması gerekiyor” gibi yanıtlar aldı.

Bu nedenle bazı başvuralar gerçekleştirilemedi. Konuyla ilgili kendisine de çok fazla şikayet geldiğini belirten CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman, “kurumların yanlış yapmaktan çekindiği için ilk gün kaosu yaşandığını” belirtti. Çok sayıda farklı durum nedeniyle mesaj aldığını belirten Yaman “Özellikle ücretsiz izne çıkanlar ve raporlu olanlar sorun yaşadı. Çünkü bu durumda olanların uygulamadan nasıl faydalanacağı net değil. Ve herkes süreyi kaçıracağından korkuyor” ifadelerini kullandı.

Düzenlemenin Meclis’ten geçmesi için destek verdiklerini ve bu sorunun kısa bir sürede düzelebileceğini belirten Yaman, “Raporlu olanın bile basit bir dilekçeyle iş yerine başvurması ve bunun kabul edilmesi lazım” dedi. ANKARA

YURTTAŞLAR ŞİKAYETLERİNİ SIRALADI

Bakanlığın sosyal medya hesabından dilekçeyle başvuruların yeterli olacağıyla ilgili yaptığı paylaşımın altına yorum yapan yurttaşlar, uygulamada yaşanan sorunlardan şikayetçi oldu. Yurttaşlar burada “Kurumlar ‘Bize yazı gelmedi’ diye dilekçeleri kabul etmiyor”, “SGK’ye gidiyoruz, ‘Sabredin’ diyor. 10 günlük sürenin ilk günü böyle geçti”, “Bir yasa çıkartıyorsunuz ne genelge var ne açıklayıcı doğru bilgi” gibi ifadelerle duruma tepki gösterdi.