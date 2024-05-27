Doğum izni uzatılacak mı? Doğum izni kaç ay, kaç gün?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’de nüfus artış hızının kendini yenileme eşiğinin altına düştüğüne dikkat çekmişti. AKP MKYK üyeleri 4 aylık annelik izninin yetersiz olduğunu gündeme getirdi. Peki, Doğum izni uzatılacak mı? Doğum izni kaç ay, kaç gün?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.05.2024 - 09:58
Doğum izni uzatılacak mı? Doğum izni kaç ay, kaç gün?
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Çalışan kadınların doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplamda 16 haftalık yani 4 aylık bir doğum izni var. AKP'li  MKYK üyeleri 4 aylık annelik izninin yetersiz olduğunu gündeme getirerek çeşitli sorular araştırılmaya başladı. Peki, Doğum izni uzatılacak mı? Doğum izni kaç ay, kaç gün? 

DOĞUM İZNİ SÜRESİ UZATILACAK MI?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nüfus artış hızının endişe verici bir şekilde kendini yenileme eşiğinin altına düştüğüne dair uyarısı, AK Parti MKYK toplantısında yankı buldu. Bu kapsamda AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında önemli bir değerlendirme yapıldı. MKYK üyeleri, bu sorunun çözümü için atılması gereken adımlar üzerinde kafa yorarken, 4 aylık annelik izninin yetersiz olduğu ve bu sürenin 1 yıla çıkarılmasının faydalı olabileceği fikri de masaya yatırıldı.


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