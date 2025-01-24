Doğum kontrol hapı yutan çocuklar hastaneye kaldırıldı
Aydın'ın İncirliova ilçesinde, iddiaya göre annelerinin doğum kontrol hapını yutan 2 çocuk rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Olay akşam saatlerinde Acarlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 1 ve 2 yaşlarındaki 2 kardeş annelerinin doğum kontrol hapından yuttu.
Kısa sürede durumu fark eden ailenin ihbarı üzerine, eve sağlık ekipleri sevk edildi.
TEDAVİLERİ SÜRÜYOR
Sağlık ekipleri, 2 çocuğu ambulansla alarak Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürdü.
Çocukların tedavisi sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: #aydın #çocuk hastalıkları #Hastane
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