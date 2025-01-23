Banu Alkan'dan korkutan haber... Hastaneye kaldırıldı!

Yayınlanma: 23.01.2025 - 08:41

Güncelleme: 23.01.2025 - 09:00

Türk sinemasının 'Afrodit' lakaplı oyuncusu Banu Alkan, geçen günlerde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Sosyal medyada yayılan beyin kanaması geçirdiği iddiaları ise, Alkan'ın sevenlerini korkuttu.

"BÜYÜK BİR TEHLİKEYİ ATLATTI"

Konuyla ilgili açıklama ise, sanat dünyasının tanınmış isimlerinden olam Onur Akay'dan geldi.

Akay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Banu Alkan’ın hastaneye kaldırıldığı doğru. Beyin kanaması iddiaları sosyal medyada yer aldı, ancak bu durum gerçeği yansıtmıyor. Banu abla ile telefonda konuştum ve şu an sağlık durumu çok şükür iyi. Doktorlar, tansiyonunu kontrol altına almakta zorlandı. Aynı zamanda yüksek şeker değerleri de tabloyu ağırlaştırdı. Ancak gerekli müdahalelerle büyük bir tehlikeyi atlattı. Şu an tedavisi devam ediyor ve doktorlar uçağa binmesini yasakladı."