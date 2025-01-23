Hastaneye gelirseniz 'kovulursunuz' demişti: Tanyeli'den yeni paylaşım!

Yayınlanma: 23.01.2025 - 13:48

Güncelleme: 23.01.2025 - 14:02

Asıl adı Öznur Kral olan ve pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü oryantal Tanyeli, tedavi sürecine dair sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bir süredir hastanede gözlem altında tutulan Tanyeli'nin tedavisi devam ederken, ağır bir grip (influenza) geçirdiği öğrenildi.

ZİYARETÇİ YASAĞI UYGULANIYORDU

Hastane ziyaretleri konusunda takipçilerini uyaran Tanyeli, doktorların kendisine koyduğu ziyaretçi yasağına uymayanlara tepki gösterdi. Daha önce yaptığı paylaşımda, "Hastane ziyaretleri yasak. Lütfen çat kapı gelmeyin, rica ediyorum. Çok zor durumda kalıyorum, normale döndüğünde size haber vereceğim, anlayışınız için teşekkürler" ifadelerini kullanmıştı.

Ziyaretçi yasağına rağmen hastaneye gelenler üzerine Tanyeli, ikinci bir açıklama yaparak tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Doktorum izin vermiyor ziyaretçilere. Lütfen anlayışlı olun diyorum. İnfluenza ile uğraşıyorum. Maskesiz hemşire dahil giremiyor. Gelirseniz kovulursunuz, net."

İNFLUENZA OLDU

Hastanede tedavisi süren ünlü isim, sabah saatlerinde sosyal medya hesabından solunum cihazına bağlı olduğu anları paylaşarak takipçilerine durumunu aktardı. Tanyeli, "Günaydın. Sabah saat 05.56... İnfluenza'nın kaçıncı günü oldu bugün, dördüncü gün mü? İnşallah çok çabuk geçer" mesajını yazdı.

TOPLAM 54 KİLO VERDİ!

Tedavi sürecinde büyük bir kilo kaybı yaşayan Tanyeli, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada 2,5 ayda 54 kilo verdiğini belirtti. Ünlü isim, "2,5 ay hastanede dile kolay. Artık iştah sıfır, toplam 54 kilo vermişim. Yemek gözümde değil, iştah sıfır" ifadelerini kullandı.