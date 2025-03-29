Doğuş Grubu'nun sahibi kim? Doğuş Grubu'na ait şirketler neler?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 50'ye yakın arkadaşlarının tutuklanmasının ardından CHP lideri Özgür Özel'in Saraçhane'deki duyurusuyla başlayan boykot bugün genişledi. Peki, Doğuş Grubu'nun sahibi kim? Doğuş Grubu'na ait şirketler neler?
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Maltepe mitinginde yaptığı konuşmada boykotu bir üst seviyeye çıkardı. Özel, yandaş kanallara reklam verenlerin ürünlerini almayacaklarını duyurdu. Özel, NTV'nin mitingi yayınlamaması üzerine daha önce zaman verdiği iktidara yakın iş insanlarından Ferit Şahenk'in sahibi olduğu Doğuş Grubu'na da boykot çağrısı yaptı. Peki, Doğuş Grubu'nun sahibi kim? Doğuş Grubu'na ait şirketler neler?
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 24 Mart Pazartesi günü boykot edilecek televizyon kanalları, medya organları ve bağlı oldukları markaları duyurmuştu. 29 Mart Cumartesi günü liste güncellendi. Ekrem İmamoğlu'na destek eyleminde Maltepe'de konuşan Özgür Özel, boykot listesine yeni şirketlerin ve markaların eklendiğini açıkladı. Boykot listesine Doğuş Grubu da girdi. Özgür Özel, 'Günaydın restorana gidilmiyor. Nusret’in kapısından geçilmiyor' dedi.
DOĞUŞ GRUBU'NUN SAHİBİ KİM?
Doğuş Grubu'nun yönetim kurulu başkanı Ferit Şahenk'tir. Şahsi serveti 2024 yılı itibarıyla 2,4 milyar dolardır.[2] 18 Mart 1964 tarihinde Ankara'da doğdu. Babası Niğdeli iş insanı Ayhan Şahenk, Annesi Deniz Şahenk'tir.
DOĞUŞ GRUBU'NA AİT ŞİRKETLER
NTV'nin yayına girmemesi üzerine Özgür Özel, iktidara yakın iş insanlarından Ferit Şahenk'in sahibi olduğu Doğuş Grubu'na boykot çağrısı yaptı ve şunları söyledi:
"NTV'ye reklam verenlerin ürünlerini almıyoruz. NTV'yi izlemiyoruz. NTV'nin yanında Star TV, Kral FM, Günaydın Restoran'a gidilmiyor. Nusret'in kapısından geçilmiyor. Doğuş Grubu'nun araçlarını almayacağız. Doğuş Grubu Saray'dan korktukça yerin dibine gömülecek."
DOĞUŞ GRUBU RESTORAN LİSTESİ
Nusr-Et
Zuma
Günaydın
Da Mario
29
Rüya
The Populist
Lacivert
Masa
COYA
Vogue
Gina
Fenix
Kiva
Mezzaluna
Kebapçı Etiler
Saltbae
Çubuklu 29
Oblix
ROKA
Sait
Papaioannou
Bar Des Pres
Amazónico
Frankie
Gattopardo
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