Yayınlanma: 29.03.2025 - 17:15

Güncelleme: 29.03.2025 - 17:15

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Maltepe mitinginde yaptığı konuşmada boykotu bir üst seviyeye çıkardı. Özel, yandaş kanallara reklam verenlerin ürünlerini almayacaklarını duyurdu. Özel, NTV'nin mitingi yayınlamaması üzerine daha önce zaman verdiği iktidara yakın iş insanlarından Ferit Şahenk'in sahibi olduğu Doğuş Grubu'na da boykot çağrısı yaptı. Peki, Doğuş Grubu'nun sahibi kim? Doğuş Grubu'na ait şirketler neler?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 24 Mart Pazartesi günü boykot edilecek televizyon kanalları, medya organları ve bağlı oldukları markaları duyurmuştu. 29 Mart Cumartesi günü liste güncellendi. Ekrem İmamoğlu'na destek eyleminde Maltepe'de konuşan Özgür Özel, boykot listesine yeni şirketlerin ve markaların eklendiğini açıkladı. Boykot listesine Doğuş Grubu da girdi. Özgür Özel, 'Günaydın restorana gidilmiyor. Nusret’in kapısından geçilmiyor' dedi.

DOĞUŞ GRUBU'NUN SAHİBİ KİM?

Doğuş Grubu'nun yönetim kurulu başkanı Ferit Şahenk'tir. Şahsi serveti 2024 yılı itibarıyla 2,4 milyar dolardır.[2] 18 Mart 1964 tarihinde Ankara'da doğdu. Babası Niğdeli iş insanı Ayhan Şahenk, Annesi Deniz Şahenk'tir.

DOĞUŞ GRUBU'NA AİT ŞİRKETLER

NTV'nin yayına girmemesi üzerine Özgür Özel, iktidara yakın iş insanlarından Ferit Şahenk'in sahibi olduğu Doğuş Grubu'na boykot çağrısı yaptı ve şunları söyledi:

"NTV'ye reklam verenlerin ürünlerini almıyoruz. NTV'yi izlemiyoruz. NTV'nin yanında Star TV, Kral FM, Günaydın Restoran'a gidilmiyor. Nusret'in kapısından geçilmiyor. Doğuş Grubu'nun araçlarını almayacağız. Doğuş Grubu Saray'dan korktukça yerin dibine gömülecek."

DOĞUŞ GRUBU RESTORAN LİSTESİ

Nusr-Et

Zuma

Günaydın

Da Mario

29

Rüya

The Populist

Lacivert

Masa

COYA

Vogue

Gina

Fenix

Kiva

Mezzaluna

Kebapçı Etiler

Saltbae

Çubuklu 29

Oblix

ROKA

Sait

Papaioannou

Bar Des Pres

Amazónico

Frankie

Gattopardo