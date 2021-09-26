Doktor Ali Sayan, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

26 Eylül 2021 Pazar, 14:40

İzmir SBÜ Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Dr. Ali Sayan (62), koronavirüse yakalandı.

Hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan Sayan, meslektaşlarının müdahalelerine rağmen, bugün yaşamını yitirdi.

İzmir Tabip Odası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da "SBÜ Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Ali SAYAN'ı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz." denildi.



