Doktor Ali Sayan, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İzmir SBÜ Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Dr. Ali Sayan, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşama veda etti.
İzmir SBÜ Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Dr. Ali Sayan (62), koronavirüse yakalandı.
Hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan Sayan, meslektaşlarının müdahalelerine rağmen, bugün yaşamını yitirdi.
İzmir Tabip Odası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da "SBÜ Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Ali SAYAN'ı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz." denildi.
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