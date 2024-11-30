Doktor aracında ölü bulundu: Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Yayınlanma: 30.11.2024 - 10:00

Güncelleme: 30.11.2024 - 19:23

Denizli'de M.B.Ş., Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde araştırma görevlisi olan arkadaşı Dr. Serhat Aras'ın, yaklaşık 6-7 ay önce intihar girişiminde bulunduğunu ve tedavi gördüğünü, Aras'ı defalarca aramasına rağmen ulaşamadığını ve hayatından endişe ettiğini belirterek polis merkezine başvuruda bulundu.

Kayıp ihbarında bulunulan doktorun bulunması için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Gasp Büro Amirliği ekipleri, Serhat Aras'ın kullandığı aracın, Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi'ne giriş yaptığını belirledi.

Otoparkta çalışır vaziyetteki araca ulaşan ekipler, Dr. Serhat Aras'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Araçta yapılan aramalarda doktorun öldürecek dozda aldığı ilaç nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. Dr. Aras'ın cenazesi, Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından, otopsi işlemleri için adli tıp morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.