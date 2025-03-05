Doktor Burak Yörük'ü bıçaklayan zanlı: 'Bana yapay zeka yerleştirdi'

Niğde'de beyin ameliyatını yapan Beyin Cerrahı Dr. Burak Yörük'ü (34) 4 yerinden bıçaklayan T.S. (62) tutuklandı. Zanlı T.S. adliyeye getirilişi sırasında basın mensuplarına "Suçunu itiraf etmiyor. Bana yapay zeka yerleştirdi. Başımda onun cihazları var" dedi.

Doktor Burak Yörük'ü bıçaklayan zanlı: 'Bana yapay zeka yerleştirdi'
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DHA
Yayınlanma: 05.03.2025 - 11:28

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Beyin Cerrahisi Servisi'nde dün öğle saatlerinde Dr. Burak Yörük ile tedavi için gelen hastası T.S. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında T.S., Yörük'ü başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden 4 bıçak darbesiyle yaraladı.

Güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle T.S., etkisiz hale getirildi. İhbarla hastaneye sevk edilen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Yörük, hastanenin acil servisinde tedaviye alındı. Sağlık durumunun iyiye gittiği belirtilen Doktor Yörük'ün, bir süre önce T.S.'nin beyin ameliyatını gerçekleştirdiği bildirildi.

"BAŞIMDA ONUN CİHAZLARI VAR"

Emniyetteki işlemleri tamamlanan T.S. adliyeye sevk edildi. T.S. bu sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarının, "Doktoru neden bıçakladınız?" sorusu üzerine "Suçunu itiraf etmiyor. Bana yapay zeka yerleştirdi. Başımda onun cihazları var" diye konuştu.

TUTUKLANDI 

Adliyeye sevk edilen şüpheli T.S, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

 


Etiketler: #Niğde #bıçaklama #sağlıkta şiddet

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