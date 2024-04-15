Doktor kripto para yüzünden intihar etmiş

Diyarbakır’da atış poligonunda intihar eden doktorun Bitcoin’de yüksek miktarda zarar ettiği ortaya çıktı.

İHA
Yayınlanma: 15.04.2024 - 07:59
Doktor kripto para yüzünden intihar etmiş
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Edinilen bilgilere göre, merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Urfa Bulvarı üzerinde bulunan bir atış poligonuna gelen Doktor G. Ç (33), elindeki tabancayı başına dayayarak ateşledi. 

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, doktorun hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

Silvan Yolarası Aile Sağlık Merkezi’nde görev yapan G.Ç’nin dün de aynı poligona gittiği öğrenildi. 

G.Ç’nin dün sosyal medya hesabından Bitcoin’de yüksek miktarda zarar yaptığını paylaştığı da ortaya çıktı. 


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