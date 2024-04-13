İntihar girişiminde bulunan Yağmur Sarnıç'tan ilk açıklama
Eski milli futbolcu Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç, hayatına son verme girişiminde bulunmuştu. Tedbir amacıyla hastaneye kaldırılan Sarnıç, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Eski milli futbolcu Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç, iki
gün önce Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi’nde bulunan evinde çektiği ve sosyal
medya hesabından paylaştığı videoda intihar edeceğini söyledi.
İhbar üzerine polis ekipleri, Yağmur Sarnıç’ın fazla
antidepresan ilacı kullanarak intihara kalkıştığını belirledi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk
müdahalenin ardından Sarnıç, tedbir amacıyla Beylikdüzü Devlet Hastanesi’ne
kaldırıldı.
"DUYGU KARMAŞALARI İÇİNDEYİM"
Yaşananların ardından Yağmur Sarnıç açıklama yaptı.
Sarnıç; "İyiyim, merak etmeyin. Ben size kendimi
atacağım dedim. Sinirlerim çok bozulmuştu. Duygu karmaşaları içindeyim. Sadece
bir süre ilaç alıp uyumak kafamı toparlamak istedim. Ortalığı ayağa
kaldırmışsınız. Endişe etmeyin, iyiyim. Ne kadar çok sevenim varmış meğer,
bilmiyordum. Sizi üzdüğüm için özür dilerim ama şu an hiç kimseyle konuşmak
istemiyorum. Yalnız kalmak istiyorum. Lütfen beni anlayın. Hepinizi
seviyorum" dedi.
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