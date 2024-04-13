Ağır hasarlı binada intihar girişimi!

Gaziantep’te yıkım kararı alınan bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan şahıs, polis ve itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile kurtarıldı.

İHA
Yayınlanma: 13.04.2024 - 11:57
Ağır hasarlı binada intihar girişimi!
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Olay, sabah saatlerinde Şehitkamil ilçesi İncilipınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yıkım kararı alınan bir binanın çatısında bir şahsı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. 

Yıkılma tehlikesi bulunan ve boşaltılan binanın tepesine çıkan şahıs, bilinmeyen bir nedenle intihar etmeye çalıştı. 

Olay yerine hızla intikal eden ekipler, gerekli güvenlik önlemlerini alarak yurttaşı ikna etmeye çalıştı. Uzun uğraşlar sonucu şahıs, ekiplerin çalışmaları sonucu güvenli bir şekilde aşağı indirildi.

Aşağı indirilen şahıs, sağlık kontrolü için ambulansa bindirildi.


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