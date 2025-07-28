Doktor randevusunda önce aile hekimine yönlendirme ekranı hayata geçirildi. Peki, Doktor randevusundan önce aile hekimi zorunluluğu mu geldi? MHRS doktor randevusu nasıl alınır?
DOKTOR RANDEVUSUNDAN ÖNCE AİLE HEKİMİ ZORUNLULUĞU MU GELDİ?
Aile hekimleri, muayene sonrası gerek duyulan durumlarda, kayıtlı nüfusları için kendilerine ayrılan rezerv kontenjan sayesinde MHRS üzerinden kişilere doğrudan uzman hekim randevusu oluşturabilecek.
Uygulamayla yurttaşların uzman hekimlere erişiminin hızlanması, aile hekimliği kapasitelerinin daha verimli kullanılması ve birinci basamakta çözülebilecek sağlık sorunlarının doğrudan aile hekimlerince yönetilmesi hedefleniyor.