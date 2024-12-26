Muğla’da zincirleme kaza: 3 araç birbirine girdi!

Yayınlanma: 26.12.2024 - 14:48

Güncelleme: 26.12.2024 - 14:48

Muğla'da Ula Kavşağı’nda ilerleyen 48 RJ 706 araç ile 48 FAG 90 ve 48 HC 327 plakalı araçlar henüz bilinmeyen bir nedenle zincirleme kazaya karıştı.

Kaza sonrası bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan 5 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.