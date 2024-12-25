Mersin'de zincir markette büyük yangın... TOMA'larla müdahale edildi!

Yayınlanma: 25.12.2024 - 13:11

Güncelleme: 25.12.2024 - 13:11

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Fatih Mahallesi Çağlayan Caddesi'nde bir zincir markette, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, işletmenin bitişiğindeki diğer zincir markete de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplumsal Olaylara Müdahale Araçlarının (TOMA) da destek verdiği çalışmayla yangın söndürüldü.

Hasar meydana gelen iş yerlerinde soğutma çalışması yapıldı.