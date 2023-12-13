Doktora ‘aşı yokluğu’ soruşturması: ‘Belli ki yeminimize sadık kalıp korkmayacağımızı bilmiyorlar’

Yayınlanma: 13.12.2023 - 16:35

Güncelleme: 13.12.2023 - 16:35

Katıldığı bir programda aşı yokluğunu eleştirdiği gerekçesiyle hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve meslekten men istemleriyle soruşturma açılan Şanlıurfa Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazgan, İstanbul merkezli soruşturma için 13 Aralık 2023 günü Şanlıurfa 14. Asliye Ceza Mahkemesi’nde talimatla ifade verdi.

İfade öncesi Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü önünde bir basın açıklaması düzenlendi. Açıklamaya Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi Dr. Kazım Doğan Eroğulları ile TTB Aile Hekimliği Kolu, Şanlıurfa Tabip Odası ve sağlık emek-meslek örgütlerinin yöneticileri ve üyeleri katılım sağladı.

Basın açıklamasında konuşan Dr. Hacı Yusuf Eryazgan, televizyon programında dile getirdiği aşı yokluğunun sistem kayıtlarından da görülebileceğini, ayrıca bu durumun gerek Sağlık Bakanlığı müfettişlerinin raporlarında gerekse de il ve ilçe sağlık müdürlüklerinin yazışmalarında yer aldığını belirtti.

“Yalan beyan ile halkı kandırma” iddiasının hukuksuz ve adaletsiz olduğunu ifade eden Eryazgan, “Sözlerimizin arkasındayız. Biz yurttaşları, çocukları, bebekleri düşündüğümüz, onların hastalığa yakalanmamasını istediğimiz için ‘Aşı yok’ dedik. Gerçekler ortaya çıkacak. Biz de doğru bildiğimizi meslek örgütlerimiz ve meslektaşlarımız ile savunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“BELLİ Kİ YEMİNİMİZE SADIK KALIP KORKMAYACAĞIMIZI BİLMİYORLAR”

Sağlık emek-meslek örgütlerinin temsilcilerinin de kısa sözler aldığı basın açıklamasında TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Kazım Doğan Eroğulları, toplum sağlığını düşündüğü ve gerçekleri dile getirdiği için teşekkür edilmesi gereken bir hekimin mahkeme kapılarında geri adım atmaya zorlandığını söyledi. Hekimlik Andı’na da atıf yapan Eroğulları şöyle konuştu:

“Belli ki bizim yeminimize sadık kalıp korkmayacağımızı, geri adım atmayacağımızı, gerçekleri söylemekten vazgeçmeyeceğimizi bilmiyorlar. Bu davalar yüzünden bizlere değil; Türkiye’nin hukuk sistemine, sağlık sistemine geçmiş olsun. Bu davalar bize geçmiş değil, gelecek olsun; mücadelemizi, dayanışmamızı büyütsün. Yurttaşlarımıza da bu mücadelede bizimle birlikte olma çağrısı yapıyoruz. Çünkü daha iyi bir sağlık sistemi mümkün.”