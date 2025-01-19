Doktora götürmek isteyen babasını bıçaklayıp, kaçtı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Kadir K. (28), kendisini doktora götürmek isteyen babası Talat K.’yı (59) bıçaklayıp, kaçtı.

Doktora götürmek isteyen babasını bıçaklayıp, kaçtı
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DHA
Yayınlanma: 19.01.2025 - 21:24

Olay saat 18.00 sıralarında kırsal Tahtaköprü Mahallesi’nde meydana geldi. Talat K., iddiaya göre psikolojik tedavi gören oğlu Kadir K.’yı durumu ağırlaşınca hastaneye götürmek istedi. Hastaneye gitmek istemeyen Kadir K. ile babası arasında tartışma çıktı.

Kadir K., kendisini doktora gitmek için ikna etmeye çalışan babasını, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla yaraladı. Talat K., karnına aldığı bıçak darbesiyle yere yığılırken, oğlu evden kaçtı.

Komşuları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’nde götürülen Talat K.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kaçan Kadir K.’yı yakalamak için çalışma başlattı.


Etiketler: #Bursa #bıçaklı saldırı

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