Kuyumcuda pes dedirten hırsızlık: Müşteri gibi girdi, 2 bileziği alıp kaçtı!

Yayınlanma: 15.01.2025 - 10:52

Güncelleme: 15.01.2025 - 10:53

Lüleburgaz ilçesinde geçen hafta cuma günü kuyumcu dükkanına gelen kişi bilezik almak istediğini söyleyince iş yeri sahibi Ferit Koral, iki bilezik verdi.

Koral'ın tezgahın altına eğilmesini fırsat bilen bu kişi, iki bilezikle birlikte kuyumcudan koşarak kaçıp izini kaybettirdi. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Kuyumcu Ferit Koral’ın şikayeti üzerine polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kuyumcu Ferit Koral, iş yerine 35 yaşlarında birinin geldiğini belirterek, "Bilezik almak istediğini söyledi. Ben de ona vitrinden bilezik çıkardım, gösterdim. Aslında hal ve hareketlerinden şüphelenmedim. Genelde bilezik alacak müşteriler yanlarında eşleri olmadan tek başlarına gelmezler ama modellere baktı. Gösterdim, fiyatını verdim. Çok şüphelenmeyeceğim bir müşteri gibi davrandı" dedi.

Biraz pazarlık etti. 'Kaçtan verebilirsin?' diye sordu. Bir bilezik verdim, 'bunlar küçük gelir' dedi, daha sonra 2 bilezik daha verdim. Ayağımın ucuna bir şey düşmüştü, dalgınlıkla ona baktım 'bu ne acaba?' diye, göz temasımı kaybettim. O sırada bir anda dükkandan koşarak uzaklaştı. Ben de hemen arkasından nereye gittiğine baktım. Pasajın içine girdiğini gördüm. Daha sonra emniyet güçlerine haber verdim. Onlarda gelip güvenlik kamerası görüntülerini incelediler. Karakola gittim, şikayetçi oldum. Yakalanmasını bekliyorum" dedi.